Um estudo recente, financiado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e realizado por vários cientistas da área, publicado na revista científica The Lancet, revela que uma tribo sul-americana tem as artérias mais saudáveis do mundo, escreve o jornal britânico The Telegraph.

A tribo, conhecida como Tsimane, na Amazónia da Bolívia, tem um estilo de vida altamente ativo. A comunidade passa a maior parte do dia a caçar, pescar, cultivar e colher frutas e segue uma dieta baseada em carboidratos, com pouca proteína e pouca gordura.

Os cientistas responsáveis por este estudo examinaram centenas de homens e mulheres, desta tribo, e concluíram que quase nove em cada dez têm artérias saudáveis, sem risco de doença cardíaca.

Praticamente dois terços da população de Tsimane, com mais de 75 anos, está livre de risco e apenas 8% tem risco moderado a alto de sofrer de doenças cardíacas, segundo os cientistas.

O nosso estudo mostra que os sul-americanos indígenas de Tsimane têm a menor prevalência de aterosclerose coronária (endurecimento e estreitamento das artérias) de qualquer população já estudada”, explicou Hillard Kaplan, um cientista norte-americano da Universidade do Novo México, que participou na realização do estudo.

"O seu estilo de vida sugere que uma dieta pobre em gorduras saturadas e baseada em carboidratos, não processados e ricos em fibras, juntamente com comer peixe, não fumar e estar ativo durante todo o dia, pode ajudar a prevenir o endurecimento das artérias do coração”, acrescentou.

Hillard Kaplan referiu, ainda, que a perda de dietas e estilos de vida de subsistência podem ser novos fatores de risco para o envelhecimento vascular.

Acreditamos que componentes deste estilo de vida (da tribo de Tsimane) poderiam beneficiar as populações sedentárias contemporâneas”, disse ainda Kaplan.

Os Tsimane estão inativos apenas durante 10% do dia. Por comparação, as pessoas que vivem em cidades, por norma, são sedentárias em mais de metade das horas em que estão acordadas.

A dieta da tribo de Tsimane é baseada em carboidratos, ricos em fibras e não processados, tais como arroz, banana, mandioca, milho, nozes e fruta.

A proteína, que consomem através da carne animal, representa apenas 14% da sua alimentação, assim como a gordura. Cada membro da tribo consome cerca de 38 gramas de gordura por dia, sendo que apenas 11 correspondem a gordura saturada.

O estudo foi feito com 705 adultos, entre os 40 e os 94 anos. Os cientistas visitaram 85 aldeias, entre 2004 e 2015, e mediram o risco de doença cardíaca, através da realização de raios-X.

Os membros da tribo também apresentaram valores baixos de frequências cardíacas, pressão arterial, colesterol e açúcar no sangue.

Este estudo foi apresentado numa conferência do Colégio Americano de Cardiologia, em Washington DC.