Mais uma demissão na Casa Branca. Desta vez, o alvo foi o conselheiro de segurança nacional, Herbert McMaster.

Donald Trump anunciou a decisão através do Twitter, dando conta que o tenente-general está de saída do cargo.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

