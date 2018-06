Os Estados Unidos anunciaram a retirada do Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

A decisão foi revelada pela embaixadora norte-americana da ONU, Nikki Haley, que justificou a decisão com a falta de coragem dos restantes países para avançarem com a reforma do organismo que considera "hipócrita e egoísta".

Como uma das razões, a embaixadora norte-americana salienta que "o conselho da ONU tem crónicos problemas contra Israel".

Apesar da retirada, Nikki Haley garantiu que esta decisão não significa que os EUA vão abandonar os compromissos em termos de direitos humanos.