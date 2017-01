Jenny Sowry e o marido resolveram participar na Marcha das Mulheres sábado passado, em Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Decidiram levar os dois filhos com eles. A bebé, de 22 meses, acabou por se tornar uma estrela do evento e uma fotografia sua, com o cartaz que desenhou, tornou-se viral na Internet.

“Precisava de fazer alguma coisa para lidar emocionalmente com aquilo que está a acontecer”, explicou Jenny Sowry ao jornalista do BuzzFeed News. O filho de nove anos e a bebé iriam acompanhá-los, para que percebessem que é importante lutar por aquilo que acreditam.

“Eles vão poder fazer as suas próprias escolhas, mas quero que saibam que podem e devem lutar por aquilo em que acreditam. Tal como, ver outras pessoas a fazê-lo”, contou Jenny Sowry.

Falou com o filho de nove anos sobre a marcha e, este, inspirado pelo filme “Selma”, que retrata a história da luta de Martin Luther King, resolveu fazer um cartaz onde se lia: “Todas as pessoas são iguais”.

Quando olharam em volta, esta mãe viu que sua filha, de apenas 22 meses, também tinha feito desenhos num cartaz. “Ela pegou nas canetas e fez desenhos”, recorda Jenny que depois acrescenta: “Ela tinha claramente alguma coisa a dizer e fê-lo sozinha”.

Na verdade, esta mãe acabou por confessar ao jornalista:

“Nem sempre percebo o que ela está a dizer, mas ela diz sempre aquilo que pensa.”

Durante a marcha no sábado, Jenny tirou uma fotografia à filha, nas cavalitas do pai e publicou-a no Facebook com as tags “#inherownwords #shespeaksforherself.” (#nassuasprópriaspalavras #elafalaporsiprópria)

Uma amiga dos tempos da Universidade viu a imagem nas redes sociais e partilhou-a também. Em pouco tempo tornou-se viral. Muitos não resistiram a comentar o "feito" da bebé ou a "fofura" do cartaz.

Recorde-se que sábado, um dia após a posse oficial do novo Presidente dos Estados Unidos, a Marcha de Mulheres "incendiou" Washington e o mundo contra Donald Trump. O sexo feminino, e não só, saiu à rua em cerca de 60 países. Centenas de milhares em Washington, o epicentro dos protestos.