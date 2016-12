A Torre Trump, em Nova Iorque, foi evacuada esta terça-feira por ter sido encontrada uma mochila suspeita no seu interior. Após a inspeção do objeto, as autoridades constataram que a mochila apenas continha brinquedos.

Um vídeo filmado por um transeunte e colocado no Twitter mostra as pessoas a correr pela entrada do edifício em direção às saídas.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Stephen Davis, informou que o pacote foi encontrado perto da entrada de uma loja, no edifício onde reside o Presidente eleito dos Estados Unidos. Donald Trump encontrava-se na Flórida.

O responsável acrescentou que a mochila foi analisada pelo departamento da polícia especializado em explosivos e envolveu os serviços secretos norte-americanos.

A Torre Trump localiza-se na 5.ª Avenida, em Nova Iorque.