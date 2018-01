Segundo a televisão NBC, que cita fonte policial, os bombeiros responderam a um alarme de incêndio, aparentemente desencadeado por um problema elétrico. O departamento de combate a incêndios de Nova Iorque confirmou à agência Associated Press que o fogo teve origem às 07:00 locais (12:00 em Lisboa) num andar do topo do edifício. Até ao momento, não foi necessária qualquer evacuação e não há registo de qualquer vítima. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está no edifício de apartamentos de luxo e escritórios de empresas. As imagens com o fumo mais denso foram recolhidas pela agência Reuters junto das redes sociais