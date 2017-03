Foram encontrados, esta quarta-feira de manhã, os restos mortais da família Troadec, assassinada por um ex-cunhado. Escavações feitas pelas autoridades na quinta do homicida da família, em Pont-de-Buis-lès-Quimerch, em Finisterra, revelaram fragmentos e jóias pertencentes à família desaparecida há duas semanas, na região de Nantes, em França.

Segundo o procurador de Nantes, citado pelo Le Figaro, o suspeito, Hubert Caouissin, está a "colaborar com os investigadores da polícia judiciária francesa".

A quinta de Pont-de-Buis terá sido o palco do crime macabro que chocou França. De acordo com o testemunho do Hubert Caouissin, o casal Brigitte e Pascal, ambos com cerca de 50 anos, e os filhos Sebastian, de 21 , e Charlotte, de 18 anos, foram ali assassinados, desmembrados e queimados para que o seu rasto desaparecesse e o suspeito se conseguisse apoderar da fortuna da família.

No local, a investigar a propriedade, estão dezenas de investigadores, entre os quais dois magistrados, um patologista forense, um antropólogo, duas empresas de SRC, 40 agentes, 14 investigadores e 10 oficiais da polícia forense.

Quando o mistério começou, com a notícia do desaparecimento, a polícia chegou a casa dos Troadec em Orvault, a 10 quilómetros de Nantes, e encontrou o que chamou de "uma casa parada no tempo": camas por fazer, louça suja na cozinha, frigorífico com comida, roupa molhada na máquina de lavar.

Não havia escovas de dentes nem de cabelo. Havia sangue, espalhado pelos dois andares da casa. O carro dos pais estava estacionado à porta.

Os testes de ADN revelaram que o sangue espalhado pela habitação pertence a três dos elementos da família (os pais e o filho) e que houve tentativa de limpar vestígios.

O casal tinha férias marcadas para Portugal, de 10 a 14 de abril.