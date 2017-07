Pelo menos cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram na terça-feira na sequência da explosão de um 'rocket' numa praia de Tripoli, informou o Ministério da Saúde da Líbia.

Pelo menos outras 25 pessoas ficaram feridas na explosão que ocorreu na praia, localizada em frente ao aeroporto de Meitiga, no leste da capital líbia, acrescentou o Ministério da Saúde em comunicado.

Fonte do Ministério do Interior indicou que foram registados confrontos na terça-feira entre as forças de segurança e um grupo “fora da lei” no perímetro do aeroporto.

No entanto, não é ainda claro se o ataque aos civis foi intencional.