Uma mulher canadiana sobreviveu seis dias sem os dois pulmões enquanto esperava por um transplante.

Nascida com fibrose cística, uma doença genética rara, Melissa Benoit deu entrada no hospital de Toronto com uma gripe que deu origem a uma grave infeção pulmonar. A equipa médica decidiu então tentar uma abordagem inédita.

Melissa mal conseguia respirar, não reagia aos antibióticos e estava em risco de morrer. Os médicos resolveram remover-lhe os pulmões, já infetados e a afetar-lhe todo o organismo, de forma a evitar a morte iminente da paciente.

Eu estava inconsciente e a minha família tomou a decisão com base em desejos meus anteriores, por conhecerem quem sou”, contou Melissa à CNN.

A mulher morreria se nada fosse feito e a sua condição crítica acabou por condicionar a decisão. A cirurgia de remoção dos pulmões durou nove horas.

A mulher de 32 anos, mãe de uma menina de três, foi então ligada a um complexo sistema de suporte de vida, de forma a ganhar tempo até ao transplante, que chegou seis dias mais tarde.

Ela tinha uma "infeção bacteriana grave que envolvia os dois pulmões, e a bactéria era muito resistente aos medicamentos, por isso, apesar de estar em antibióticos, não foi muito bem controlada", explicou Atul Humar, diretor do programa de transplante no Hospital de Toronto.

O caso aconteceu em abril do ano passado, mas só agora foi noticiado.

O transplante acabou por acontecer com sucesso e a recuperação foi longa. Melissa Benoit não conseguia levantar os braços, a cabeça nem mesmo os dedos depois daqueles seis dias e a fisioterapia foi indispensável.