Três monges budistas foram detidos pela polícia de Myanmar, após as autoridades encontrarem milhares de metanfetaminas escondidas num mosteiro. A informação foi avançada pela polícia, juntamente com a notícia de valores recorde de apreensão de drogas sintéticas no país.

Segundo avança o jornal britânico The Guardian, um monge foi apanhado com 400 mil pastilhas no seu veículo. Segundo o relato feito pelo chefe da polícia local à AFP, Arsara foi detido quando seguia da vila de Shwe Baho, na cidade de Maungdaw, estado de Rakhine, a caminho da fronteira com o Bangladesh.

No carro, o monge budista transportava 400 mil pastilhas de metanfetamina, mas no mosteiro as autoridades encontraram mais 4,2 milhões de comprimidos.

No final da operação, segundo a EPA, as autoridades acabaram por deter três monges na cidade de MaungDaw. A droga apreendida foi avaliada em cinco milhões e 750 mil euros.

Ainda segundo o The Guardian, Myanmar é dos maiores produtores de droga do mundo, com destaque para as metanfetaminas, o ópio e a canábis.

As pastilhas sintéticas são muito populares na Ásia. No ano passado, em 2016, as autoridades de Myanmar confiscaram um valor recorde de 98 milhões de lamelas com estimulantes. Em 2015 o valor alcançado tinha sido 50 milhões de lamelas.

As autoridades reconhecem que o tráfico tem aumentado muito no estado de Rakhine, onde reside mais de um milhão de pessoas da empobrecida minoria muçulmana de Rohingya. Em setembro do ano passado também foi notícia um homem apanhado com mãos de 6,2 milhões de lamelas de metanfetaminas no carro.