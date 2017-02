Uma assistente de bordo ajudou a salvar a vida de uma adolescente do tráfico de seres humanos, durante um voo da companhia Alaska Airlines entre as cidades de Seattle e São Francisco, nos Estados Unidos da América. Shelia Fedrick, de 49 anos, deixou uma mensagem secreta para a vítima na casa de banho durante o voo.

A mulher contou à NBC News que sentiu que havia algo estranho ao repara no contraste entre uma menina despenteada, de 14 ou 15 anos, com cabelos loiros sujos ao lado de um homem mais velho e bem vestido, que a acompanhava.

“A menina parecia ter passado por um inferno”, afirmou.

Quando tentou falar com a jovem e com o outro passageiro ao lado, o homem respondia por ela e colocava-se na defensiva. Foi nesse momento que a assistente de bordo decidiu agir. Shelia Fedrick conseguiu fazer com que a rapariga fosse à casa de banho onde ela lhe tinha deixado uma mensagem a perguntar se estava tudo bem.

"Deixei um recado num papel numa das casas de banho. E ela escreveu-me de volta, a dizer: 'Preciso de ajuda'", contou.

Shelia Fedrick avisou de imediato o piloto, que passou a informação à torre de controlo. Quando aterraram, o homem foi interrogado pelas autoridades e acabou detido, enquanto a jovem, menor de idade, foi resgatada.

A adolescente, cujo nome não foi revelado, está atualmente na universidade e mantém o contacto com Shelia Fedrick.

O caso aconteceu em 2011, e ganhou agora destaque na imprensa norte-americana porque foi contado num workshop facultado pela organização sem fins lucrativos Airline Ambassadors. A fundadora do grupo, Nancy Rivard, e vários colegas reuniram-se com cerca de 100 comissários de bordo que participaram numa formação de dois dias sobre como identificar possíveis casos de tráfico de seres humanos.

A história contada pela NBC surge numa altura em que os números do tráfico de seres humanos nos EUA apontam para a detenção de pelo menos dois mil suspeitos, só em 2016.

De acordo com o NY Daily News, no ano passado, o tráfico de seres humanos aumentou 35,7% nos EUA em comparação com 2015. A Agência de Imigração e Alfândega dos EUA prendeu 1.952 pessoas por tráfico de seres humanos em 2016 e identificou mais de 400 vítimas exploradas para trabalho forçado ou trabalho sexual.