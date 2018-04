Uma rapariga de 17 anos foi morta esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio em Tottenham, Londres. Uma hora depois, um outro jovem foi baleado depois de uma nova troca de tiros, desta vez em Walthamstow, a leste da capital inglesa. A onda de crime violenta dos últimos tempos está a preocupar autoridades e habitantes.

A polícia foi chamada para o incidente em Totthenham por volta das 21:35 e encontrou Tenesha Melbourne-Blake já sem vida. Apesar dos esforços dos paramédicos, a rapariga foi declarada morta no local. Relatos de habitantes locais à imprensa dão conta que nada fazia prever que isto acontecesse.

Cerca de meia hora depois, as autoridades britânicas foram novamente alertadas por causa de uma outra troca de tiros, a cerca de cinco quilómetros de distância (em Walthamstow), onde encontraram um rapaz de 16 anos com ferimentos resultantes de um disparo e outro de 15 anos com facadas nos braços. Ambos foram levados para o hospital, onde receberam o devido tratamento. Segundo uma publicação de Stella Creasy, membro do Parlamento de Walthamstow, nenhum dos adolescentes está em estado grave.

Walthamstow I have a further update for you on basis of last nights events - this is direct from the police. This is a horrific and distressing incident and appreciate there is much speculation about it - will... https://t.co/qI1wuMiesi

— stellacreasy (@stellacreasy) 3 de abril de 2018