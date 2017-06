A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta quinta-feira que haverá uma investigação oficial sobre o incêndio que ocorreu numa torre residencial em Londres e que provocou pelo menos 17 mortos.

Theresa May, que visitou hoje a zona da tragédia, disse numa breve declaração à BBC que “é necessário assegurar” que se investiga de forma adequada o que aconteceu para chegar às causas do incêndio.

A primeira-ministra disse ainda que é preciso “obter todas as respostas sobre o sucedido” na torre e esclarecer as causas do fogo que começou na madrugada de quarta-feira na torre Grenfell, um edifício com 24 andares e 120 apartamentos localizado em North Kensington e onde viviam entre 400 e 600 pessoas.

Esta manhã soube-se que subiu para 17 o número de vítimas mortais na sequência do incêndio que ontem destruiu, por completo, o prédio Grenfell Tower na cidade de Londres.

O número foi comunicado pelas autoridades numa altura em que os bombeiros prosseguem as buscas na gigantesca torre de apartamentos, porque continuam muitas pessoas desaparecidas. As equipas de socorro acreditam que possam estar ainda muitas vítimas dentro do edifício, embora não haja esperança de encontrar sobreviventes.

Mais tempo, ainda, vai demorar a apurar as causas reais desta catástrofe. Ontem, perante a pergunta "porque ardeu o Grenfell Tower'", o The Guardian dava conta de relatos que circulavam entre os moradores e que mencionavam uma explosão num frigorífico no quarto andar do prédio. No entanto, esta informação não foi confirmada.

Além dos mortos, há 79 pessoas feridos, sendo que 37 continuam internadas, 18 das quais em estado crítico. Durante o combate às chamas também ficaram feridos nove bombeiros.