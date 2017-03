A "Tokyo Fashion Week 2017", no Japão, começou segunda-feira e decorre até sábado, dia 25. Desde as cores às linhas extravagantes, um total de 52 marcas criadas por estilistas de todo o mundo, apresentam durante esta semana as suas coleções de outono/inverno 2017. Aqui fica uma galeria com as melhores imagens dos primeiros dias