Um tiroteio na sede do YouTube, em San Bruno, na Califórnia, fez quatro feridos esta terça-feira. A informação foi confirmada pela polícia de San Bruno, em conferência de imprensa.

O Hospital de São Francisco confirmou que recebeu três feridos: um deles encontra-se em estado crítico e outro apresenta ferimentos graves.

O chefe da polícia de San Bruno, Ed Barberini, confirmou que os agentes encontraram uma mulher que se suicidou no local e que se pensa ser a autora do tiroteio.

O edifício do Youtube, que pertence à Google, foi evacuado depois de terem sido ouvidos tiros nos escritórios. A polícia já tinha confirmado, no Twitter, que estava a responder a uma situação que envolvia um atirador no local.

Foram os próprios funcionários do YouTube que começaram a relatar o incidente nas redes sociais.

Um produtor de conteúdos da plataforma, Todd Sherman, contou no Twitter que ouviu pessoas a fugir e inicialmente até pensou que fosse um terramoto. Depois disseram-lhe que havia alguém com uma arma. Sherman escreveu ainda que viu manchas de sangue no chão e nas escadas.

Olhei para baixo e vi manchas de sangue no chão e nas escadas. Espreitei à procura de possíveis ameaças e depois desci as escadas e saí pela porta da frente", vincou.

A Google, proprietária do YouTube, apenas confirmou que está a agir coordenadamente com as autoridades.

Nas redes sociais, foram partilhadas várias imagens do aparato no local.

Donald Trump já reagiu ao incidente. O presidente dos Estados Unidos diz que já recebeu as informações das autoridades sobre o sucedido.