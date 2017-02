Um disparo acidental de um sniper, enquanto François Hollande discursava em Villognon, na inauguração da linha de grande velocidade (LGV) Paris-Bordeaux, fez dois feridos ligeiros. O tiro foi ouvido durante o discurso e o presidente francês reagiu de imediato.

Espero que não tinha sido nada de grave", afirmou Hollande.

O tiro foi disparado por um sniper do pelotão especializado de proteção da Polícia de Poitiers, posicionado no telhado do local onde decorreu a cerimónia, que tinha a patilha de segurança da arma mal encaixada.

Um empregado do hotel do grupo Arom Lacoste Traiteur e um funcionário da sociedade Mesea, empresa responsável pela manutenção e exploração da LGV, que se encontrava na zona de cocktail, ficaram feridos no disparo. O empregado ficou ferido numa perna e o jovem da Mesea, de 20 anos, foi atingido num pé, avança o Sud Ouest.

Após o discurso, o Hollande falou com os feridos para se inteirar da sua situação.