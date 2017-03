O terror atingiu, esta quarta-feira, o coração da democracia britânica. Um homem atropelou deliberadamente várias pessoas na Ponte Westminster, seguiu para o Parlamento, embateu com o carro nos portões do edifício e esfaqueou um polícia, antes de ser abatido.

Várias foram as pessoas que testemunharam estes atos de terror.

Matt Haikin, de 44 anos, que mora em Londres, contou à BBC, que viu o incidente e que estava em estado de choque.

Acabei de ver um carro, que tinha claramente saído da estrada, em direção às grades do Parlamento. Quando passei reparei que havia um corpo próximo do carro, um monte de sangue e várias pessoas à volta dele. Pouco depois ouvi alguns tiros, e aí ficou claro que não se tratava apenas de um acidente, estava a acontecer outra coisa”, referiu Matt Haikin.

Matt decidiu olhar pelos portões do Palácio de Westminder e viu corpos no chão.

Aí vi um monte de gente, de uniforme, acho que vi também um par de corpos no chão. Não sei dizer se lhes tinham pedido para se deitaram no chão ou se estavam feridos”, acrescentou.

Ao The Guardian, outra testemunha do ataque, Mike Jephcott, de 38 anos, conta que estava a trabalhar no Royal Institute of Chartered Surveyors, que tem vista para o Parlamento britânico, quando ouviu três tiros.

Eu olhei para o meu colega e disse ‘tenho a certeza que são tiros’. Havia pânico e pessoas a correr. A polícia também estava a correr. Vimos um carro a vir do lado do Big Ben. Foi assustador. Os nossos escritórios foram fechados e só nos mandaram sair agora”, disse Mike Jephcott, citado pelo The Guardian.

Kirsten Hurrel também testemunhou os incidentes, do seu quiosque, na Praça do Parlamento. Ao The Guardian, Kirsten explicou que o carro apareceu acompanhado por disparos.

Havia tiros para fazer o carro parar. O carro virou, completamente por cima do passeio, e bateu nas grades do parlamento. Havia alguém no chão, à direita do carro. Não parecia estar muito bem”, afirmou Kirsten.

Kirsten contou ainda que os serviços de emergência responderam de forma rápida.

Foram magníficos. Foram rápidos a responder e rápidos a evacuar o local”, acrescentou.

À Sky News, uma testemunha descreveu que viu cerca de 8 a 10 pessoas deitadas no chão na Ponte Westminder, depois de terem sido albaroados por um carro.

Richard Tyse, outra testemunha, chegou à estação de metro de Westminder e deparou-se com um cenário que descreveu como “dramático”.

Eu saí da estação de metro de Westminster, que estava a ser encerrada pela polícia, atrás de mim. Fui conduzido para a ponte e olhei para o chão e devo ter contado oito a dez pessoas deitadas. Entendi que um carro tinha passado na ponte, atropelando as pessoas, e que era por isso que estavam no chão. Em toda a extensão da ponte havia pessoas no chão, que estavam claramente feridas”, explicou Richard Tyse, à Sky News.

Um repórter da Sky Sports News também assistiu ao ataque e conta que foram “uns minutos assustadores”.

Eu estava na saída da estação de metro de Westminster, quando ouvi um acidente e vi que um veículo tinha batido nas grades do Parlamento. Havia fumo, que vinha de baixo do carro. Vi também uma pessoa que ia a pé ou de bicicleta que tinha sido claramente atingida. O motorista do carro correu para longe e foi seguido por tiros. De repente, parecia o inferno, a polícia apareceu de toda a parte e a área foi fechada”, conta Alan Parry, da Sky Sports News, citado pela Sky News.

A testemunha Kevin Schofield descreveu o momento em que viu o polícia ser atacado.

Nós ouvimos um estrondo muito alto lá fora. Ouvimos gritos e havia pessoas a correr. Olhei para a minha esquerda e alguém entrou pelos portões e atacou o polícia. Outro polícia veio e resgatou o colega. O atacante levantou-se e parecia ter uma faca na mão. Ouvimos muitos tiros, cinco ou seis disparos”, descreveu Kevin Schofiel, à Sky News.

