O treinador que salvou a vida a vários alunos, durante o massacre na Florida, morreu na madrugada desta quinta-feira. Após ter sido baleado durante o tiroteio na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, que vitimou pelo menos 17 pessoas, Aaron Feis acabou por morrer.

A equipa de futebol onde Aaron era treinador-adjunto partilhou a notícia através da sua conta no Twitter.

It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3 — MS Douglas Football (@MSDEagles) 15 de fevereiro de 2018

Nas redes sociais, surgiu uma onda de reações à coragem do treinador, que se terá colocado à frente dos alunos, salvando a vida de muitos deles.

Can everyone please take a second to pray for my coach today he took serval bullets covering other students at Douglas . pic.twitter.com/8AMG7t6tpH — Charlie Rothkopf (@RothkopfCharlie) 14 de fevereiro de 2018

Rather than talk about the coward shooter, meet Aaron Feis, football coach & security guard at Marjory Stoneman Douglas HS. He stepped in front of many students to protect them from bullets. He’s currently battling for his life at the hospital. Let’s pray for him. #hero #Parkland pic.twitter.com/tBU9NezZOj — SCOTT WARNER (@ScottWarner18) 15 de fevereiro de 2018

His name is Aaron Feis. Coaches are always protectors. Today he sacrificed his body for his students. Some heroes wear Gatorade towels over their shoulders. https://t.co/bytiB85dTS — Anthony DiCicco (@DiCiccoMethod) 15 de fevereiro de 2018

You gonna be okay coach❤️ pic.twitter.com/98r2vP7eAB — Tyler Goodman III™ (@tgiii_) 14 de fevereiro de 2018

Para além de treinar a equipa de futebol, Aaron Feis trabalhava como segurança da escola há mais de oito anos – foi através do “walkie-talkie” que recebeu a notícia de que a escola estava sob ataque de um atirador.

Como explicou uma testemunha ao Miami Herald, o homem colocou sempre em primeiro lugar a segurança dos alunos.

Ele era muito dedicado à segurança da escola”.

Aaron Feis foi aluno da escola Marjory Stoneman Douglas até 1999, lugar onde passou toda a sua vida profissional de treinador.