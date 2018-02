A época de Carnaval está a ser marcada por tragédias em dois países da América do Sul. Na Bolívia, uma explosão de gás durante os festejos provocou vários mortos e quase 30 feridos. Na Colômbia, um desfile náutico de Carnaval acabou em tiroteio, também com vítimas mortais.

A explosão de gás na cidade boliviana de Oruro fez pelo menos seis mortos, entre eles quatro crianças, e 28 feridos, segundo a polícia local.

A explosão terá ocorrido num veículo ambulante de venda de comida. Segundo testemunhas, citadas pela imprensa local,o derrame de óleo a ferver sobre a mangueira de uma botija terá provocado uma fuga de gás e a consequente explosão.

Numa mensagem na sua conta de Twitter, o presidente boliviano, Evo Morales, expressou a sua “consternação” pela tragédia e prometeu ajudar os feridos, reclamando uma investigação rápida às causas da explosão.

Muy consternado recibimos noticia de muertes registradas por explosión de garrafa de gas cerca de la Entrada Folclórica del Carnaval de Oruro. Toda nuestra solidaridad a las familias de víctimas. Prestaremos ayuda necesaria a heridos. Que se establezcan las causas de la tragedia. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de fevereiro de 2018

Alguma imprensa da Bolívia tem relatado a existência de uma sétima vítima mortal, mas esta informação não é confirmada pelas autoridades.

Tiroteio em desfile náutico

Já na cidade colombiana de Tumaco, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas num tiroteio entre ocupantes de dois barcos que participavam num desfile náutico de Carnaval.

O incidente terá ocorrido durante as celebrações do Carnaval do Fogo, uma festa tradicional de Tumaco, no momento em que era feita a apresentação das candidatas a rainha da festa, relata o jornal El Pais, de Cali, citado pela agência EFE.

Durante o desfile náutico, um homem que estava a bordo de uma lancha abriu fogo sobre os ocupantes de outra embarcação.

O governador da província de Narino, Camilo Romero, condenou o que se passou, garantindo que as autoridades “estão a trabalhar para prender os responsáveis” pelo tiroteio.

Rechazamos con vehemencia enfrentamiento armado tras Desfile Náutico en Tumaco, su gente no merece seguir en medio de la zozobra de las balas, merecen la tranquilidad de la verdadera paz. Se trabaja para atrapar a responsables. #FuerzaTumaco @PoliciaColombia @paulocesarpaz — Camilo Romero (@CamiloRomero) 10 de fevereiro de 2018

“Foi algo terrível, estávamos perto da lancha contra qual atiraram, éramos 14 pessoas a bordo, incluindo crianças, e tivemos de nos atirar à água para não morrer. Foram momentos de pânico”, relatou uma das testemunhas.