Hannah Carbocci, 17 anos, sobreviveu ao atirador do liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, Florida, que, na quarta-feira, matou 17 pessoas, 14 eram alunos. Viu balas atravessarem a parede da sua sala de aula e atingirem uma colega, ouviu inúmeros disparos, gritos no corredor e o medo apoderou-se do seu corpo quando decidiu proteger-se debaixo da secretária da professora.

Ainda assim, tentou telefonar para o número de emergência 911 (112 em Portugal), para os pais e para a irmã, sem sucesso, devido a problemas de rede. Tentou enviar uma mensagem à irmã mais velha, Kaitlin, de 19 anos, e conseguiu. É essa troca de SMS, que as irmãs partilharam com a CNN, que abaixo se reproduz parte.

Hannah

Kaitlin, há um atirador na escola. Não estou a gozar. Liga para o 911 por favor

Kaitlin

O quê? Estás a falar a sério?

Hannah

Não estou a gozar. Uma bala acabou de atravessar a parede e feriu alguém na minha sala. Telefona à mãe e ao pai. Não consigo fazer chamadas

Kaitlin

Vou ligar ao 911 e a seguir aos pais

Hannah

Liga

Kaitlin

Gosto tanto de ti

Hannah

Tenho tanto medo. Não consigo fazer chamadas. Adoro-te

Kaitlin

A polícia está aí? O que está a acontecer? Diz-me

Hannah

Não sei, está tudo calmo agora. Não sei se a polícia está aqui. Estou a ouvir alguém a gritar

Kaitlin

O pai também já ligou ao 911 e eles estão a caminho

Hannah

Tenho tanto medo Kaitlin. Diz-lhes que os amo muito

Kaitlin

Eu sei Hannah. Vais ficar bem

Hannah

Tenho tanto medo

Kaitlin

Eu sei que tens. O pai está a caminho da escola. Continua a conversar comigo

Hannah

Diz-lhes que os amo muito

Kaitlin

Há mais alguém atingido na tua sala?

Hannah

Só uma pessoa na minha turma. Foi há oito minutos, quando o tiroteio começou

Kaitlin

Quantos tiros ouviste?

Hannah

Muitos

Kaitlin

E a tua colega está bem?

Hannah

Já estou a ouvir a polícia

Kaitlin

Como está a tua colega? Muito sangue?

Hannah

Não sei, ela não está ao pé de mim agora

Kaitlin

Ah, ok

Hannah

Tenho tanto medo. Estou debaixo da mesa da professora. Já estou a ouvir a polícia

Kaitlin

Em que aula e edifício estás?

Hannah

História do Holocausto, primeiro piso do edifício novo

Kaitlin

Ok, boa, deves ser das primeiras a sair, espero. Continua a falar comigo

Hannah

Continuo

Kaitlin

O pai está a caminho da escola e não conseguimos falar com a mãe

Hannah

Tenho tanto medo

Kaitlin

Vais ficar bem. Consegues ligar-me?

Hannah

Não

Kaitlin

Mas continuas a escrever, tenta

Hannah

Não dá

Kaitlin

O pai já está aí?

Hannah

Já estou com o pai