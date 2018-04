Um homem armado matou quatro pessoas numa universidade na Turquia central, noticiaram os‘media’ turcos.

A agência noticiosa Dogan disse que o ataque ocorreu hoje na universidade Osmangazi, situada na cidade de Eskisehir, e acrescenta que a polícia deteve o autor dos disparos, que será um funcionário da universidade.

Em paralelo, a agência Anadolu precisou que os mortos são um professor decano, dois professores e uma secretária.

As causas do ataque não foram reveladas no imediato.