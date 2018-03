Oficialmente morreram 2977 pessoas devido ao ataque terrorista às Torres Gémeas, a 11 de setembro de 2001, mas a lista de pessoas que morreram indiretamente por causa da tragédia continua a aumentar.

Neste mês de março morreram mais dois bombeiros, Thomas Phelan e Keith Young, que estiveram de serviço nesse dia.

Segundo a Associação de Bombeiros da Grande Nova Iorque (UFANYC, a sigla em inglês), Thomas e Keith são a vítima 172 e 173 dos voluntários que socorreram naquele dia e que ficaram com traumas ou doenças que os levaram à morte, devido à presença no local.

Na altura, Thomas Phelan trabalhava como piloto de Ferry, que transportava turistas entre Manhattan e a ilha onde está a Estátua da Liberdade. Como todas as vias foram encerradas, muitas das vítimas foram transportadas pelo Rio Hudson até Nova Jérsia e Phelan era um dos pilotos de serviço. Entrou para os bombeiros apenas em 2003 e há poucos meses diagnosticaram-lhe um cancro nos pulmões, acabando por falecer a 16 de março.

It is with Regret we announce the WTC related death of Marine Pilot Thomas P. Phelan of Marine Co 9, Arrangements are listed below. pic.twitter.com/Tm7jD8HfRm

— UFA (@UFANYC) 17 de março de 2018