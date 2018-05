Thomas Markle não vai mesmo comparecer ao matrimónio da filha, Meghan Markle, com o princípe Harry, no próximo sábado.

A informação já foi confirmada pelo Palácio de Kensington, no Twitter, com uma nota de Meghan, onde se lê: "Infelizmente, o meu pai não vai poder comparecer ao nosso casamento. Eu sempre cuidei do meu pai e espero que ele consiga ter o tempo necessário para se focar na própria saúde."

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de maio de 2018

De acordo com a TMZ, Thomas Markle, de 73 anos, submeteu-se a uma cirurgia, depois de ter sofrido um ataque cardíaco. O pai da atriz norte-americana disse ao site que a operação correu bem, mas que os médicos aconselharam-no a não marcar presença no matrimónio da filha.

Está tudo bem. Demorarei algum tempo a recuperar. Vou ficar no hospital ainda mais uns dias. Não posso passar por momento emotivos", disse Thomas, citado pela TMZ.

Agora a dúvida fica em quem levará Meghan Markle ao altar, no próximo sábado.