O Reino Unido não quer ficar “metade fora e metade dentro” da União Europeia. Esta foi uma das principais ideias deixadas por Theresa May, esta terça-feira, num discurso sobre o Brexit, durante o qual anunciou que o país quer abandonar o mercado único europeu.

A líder britânica deixou claro que não pretende adotar um modelo de acordo semelhante ao que já existe entre a União Europeia e outros países. Isto porque não quer que o Reino Unido esteja “metade dentro e metade fora” da UE. Um acordo que, anunciou, será votado no parlamento.

“Queremos continuar a ser parceiros confiáveis, aliados e amigos próximos. Queremos continuar a comprar os vossos bens, a vender-vos os nossos, a fazer trocas comercias da forma mais livre possível.”

“Queremos um novo acordo – entre uma Grã-Bretanha independente, autogovernada e global e os nossos amigos e aliados da União Europeia. Não queremos ser membros de forma parcial, membros associados ou algo que nos deixe metade dentro e metade fora da União Europeia. Não queremos um modelo que já vigore noutros países”, sublinhou a líder britânica.

Seis meses depois de ter tomado posse, Theresa May abriu finalmente o jogo e explicou, pela primeira vez, o que pretende das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia – ela que, até aqui, sempre foi muito vaga sobre as suas ideias para o Brexit e muito criticada por isso.

Na Lancaster House, uma mansão do ministério dos Negócios Estrangeiros, e perante uma audiência que incluiu os diplomatas europeus e a equipa destacada para negociar o Brexit, May afirmou que quer atingir 12 objetivos essenciais.

Os planos do Reino Unido incluem abandonar o mercado único europeu. May frisou que se os britânicos continuassem membros deste mercado, isso não seria abandonar realmente a UE. A ideia passa por conseguir "o melhor acesso possível ao mercado único numa relação de reciprocidade"

Com este processo, o Reino Unido pretende recuperar o controlo pleno das fronteiras e, consequentemente, do fenómeno da imigração.

Porém, May destacou que uma das prioridades passa também por assegurar os direitos dos cidadãos estrangeiros no Reino Unido e os direitos dos britânicos que vivem noutros países europeus.