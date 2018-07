O Governo do Reino Unido anunciou hoje que proibirá as terapias de reorientação sexual como parte de um novo plano de ação para uma sociedade mais inclusiva com o coletivo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais).

O executivo da conservadora Theresa May lançou uma iniciativa em defesa dos direitos LGBT com um orçamento de 4,5 milhões de libras (5 milhões de euros).

Mais de 108 mil pessoas LGBT participaram numa pesquisa do Governo para desenvolver o programa, dos quais 2% admitiram ter participado em terapias de conversão sexual e 5% disseram que estas lhe foram oferecidas.

"Consideraremos todas as opções legislativas e não legislativas para proibir a promoção ou a oferta de terapias de conversão", refere-se no plano de ação divulgado pelo Governo.

Dois em cada três entrevistados indicaram que evitam apertar a mão de seu parceiro do mesmo sexo em público por medo de uma reação menos positiva, enquanto 23% disseram que seus colegas responderam negativamente à sua homossexualidade.

Theresa May disse que o Reino Unido "pode sentir-se orgulhoso por ser um líder mundial" em termos de direitos LGBT e sublinhou que o resultado da pesquisa permitiu-lhe ver quais são as áreas em que se pode melhorar a vida desse coletivo.

Fiquei chocado com o número de respostas em que se expressou que não podem ser abertos com sua orientação sexual", disse.

"Ninguém jamais deve esconder quem é ou quem ama", disse May, antes de enfatizar que o plano do governo envolve "passos concretos" para alcançar uma mudança "real e duradoura" na sociedade.