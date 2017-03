Os britânicos escolheram a separação. Há nove meses, em referendo, votaram pelo Brexit e assumiram que queriam o fim da relação de 44 anos com a União Europeia. Esta quarta-feira é o primeiro dia do adeus. Tim Barrow, enviado especial do Reino Unido, vai a Bruxelas entregar em mão a Donald Tusk, presidente do conselho europeu, às 11:30, uma carta assinada pela primeira-ministra britânica, Theresa May, a acionar o artigo 50.

Segundo a Associated Press (AP), por volta da hora de almoço, a chefe do governo britânico irá à Casa dos Comuns para informar que o artigo 50 já foi acionado. E depois? O que vai acontecer? Por enquanto, apenas terá o início da discussão dos termos do divórcio e as negociações poderão demorar até dois anos.

Já foram reveladas as primeiras imagens de Theresa May, a assinar a carta, e as agências de notícias já estão a revelar as palavras que a primeira-ministra irá dirigir aos parlamentares britânicos.

"É a minha determinação feroz conseguir o melhor acordo para todas as pessoas neste país", dirá Theresa May, segundo a AP.

A Governante vai relembrar que o país vai dar início a “uma importante viagem” e que se deve “unir para criar uma Grã-Bretanha global”.

Philip Hammond, o ministro do Tesouro britânico, disse que o país “está a viver um momento crucial”, mas nega que possa estar a dar um salto no escuro. Em declarações à BBC defendeu mesmo que “todos temos a mesma agenda. Todos procuramos o melhor acordo possível para a Grã-Bretanha”. Na verdade, está tão otimista que acredita que o Reino Unido vai ficar mais forte e a União Europeia também”

Nos próximos dois anos vão ser analisados as regras, os regulamentos, os acordos assinados e assumidos pelo Reino Unido desde que aderiu à EU em 1973.

Já se sabe também que nos próximos dias, após a entrega da carta, esta quarta-feira, deverão começar a ser elaboradas, pela União Europeia, as primeiras diretrizes a seguir nas negociações entre o país. A primeira reunião de líderes – que não irá contar com a presença de Theresa May – está marcada para 29 de abril. Nesse encontro, os 27 países que permanecem na EU, deverão encontrar e adotar uma posição comum.