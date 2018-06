O cardeal e arcebispo emérito de Washington, Theodore McCarrick, foi afastado das suas funções na sequência de acusações de abuso sexual de um adolescente que, após uma investigação interna, foram consideradas credíveis pelo Vaticano.

Uma comissão de inquérito constatou que as suspeitas foram fundamentadas e eram credíveis. O secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, seguindo as instruções do papa Francisco ordenou que o cardeal McCarrick deixe o serviço público", revela a arquidiocese de Nova Iorque em comunicado.