A vítima morreu em 2010, os raptores morreram este ano e as autoridades alemãs continuam sem descobrir o paradeiro de metade do resgate pago pelo multimilionário Theo Albrecht, um dos homens mais ricos do país e que esteve desaparecido durante 17 dias em 1971, naquele que foi um dos raptos mais famosos da Alemanha.

Se até aqui ninguém conseguiu descobrir o paradeiro do dinheiro em falta – metade dos sete milhões de marcos à data dos factos -, dificilmente será encontrado o rasto da fortuna atualizada para cerca de 1,8 milhões de euros, com a morte dos raptores Paul Kron, que morreu em janeiro num lar, aos 87 anos, e Heinz Ollenburg, que faleceu no mês seguinte, aos 93 anos, escreve o jornal alemão Bild.

Em 1971, Theo Albrecht, cofundador com o irmão Karl da cadeia de supermercados Aldi, e um dos homens mais ricos da Alemanha, esteve desaparecido 17 dias, escondido no roupeiro de uma casa na cidade de Dusseldorf, da qual só seria libertado depois de pago um resgate de sete milhões de marcos, 3,5 milhões de euros.

Então, as autoridades chegaram sem dificuldade aos dois raptores. O primeiro, Paul Kron, um ladrão mediano já com cadastro, foi apanhado depois de usar uma nota do resgate numa loja. O seu advogado Heinz Ollenburg, que seria o mentor do rapto, conseguiu fugir para o México, mas foi detido e extraditado.

Os dois foram condenados a oito anos e meio de prisão e ambos mantiveram a discrição depois de libertados.

Kron disse, mais tarde, em entrevista ao Bild, que Ollenburg lhe pagou apenas dez mil marcos (5 mil euros), mas o advogado disse sempre à polícia que os dois dividiram o dinheiro, tendo devolvido a sua parte.

Continuam, 46 anos depois, a faltar, cerca de 1,8 milhões de euros. Dinheiro que os moradores da localidade onde Ollenburg vivia, perto da fronteira com a Polónia, entrevistados pelo jornal alemão, dizem estar escondido na Suíça. O advogado recusou falar com o Bild.

A vítima, Theo Albrecht, que foi raptado quando tinha 49 anos, morreu em 2010, aos 88. Ficou traumatizado, segundo o diário alemão, tendo optado por uma vida longe dos holofotes.