Uma antiga funcionária dos serviços de socorro (911) de Houston, no Texas, foi presa,depois ter sido apanhada a desligar várias vezes as chamadas de emergência que recebia.

Crenshanda Williams, de 44 anos, foi condenada a 10 dias de prisão e 18 meses de liberdade condicional por ter ignorado os pedidos das pessoas que ligavam a pedir ajuda, que incluíam relatos de roubo, veículos em excesso de velocidade e assassinatos, de acordo com a BBC.

Os responsáveis começaram a estranhar porque é que o sistema registava dezenas de chamadas que duravam apenas 20 segundos. Decidiram ir ouvir o sistema de gravações e perceberam que Creshanda desligava ou nem sequer atendia algumas chamadas.

Creshanda Williams, que trabalhou como operadora do centro operacional 911 durante 18 meses, justificou a situação aos investigadores com o argumento de que "não queria falar com ninguém naqueles momentos".