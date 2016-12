O Ministério do Interior da Turquia revelou, este sábado, que as autoridades prenderam 1.656 pessoas nos últimos seis meses por alegado apoio a organizações terroristas ou insultos nas redes sociais, estando a investigar pelo menos outras 10 mil pessoas.

Em comunicado, o ministério explicou que foram tomadas medidas legais contra 3.710 pessoas identificadas pela polícia, acrescentando que 1.203 pessoas foram libertadas em liberdade condicional, 767 foram libertadas e 84 ainda estão detidas.

Estão também em curso investigações e procedimentos legais contra mais 10 mil pessoas denunciadas ao Ministério Público, indica a agência Associated Press.

Balanço do governo turco surge dias após um membro da polícia ter abatido um embaixador russo em Ancara. Mevlut Mert Altintas fez parte do dispositivo de segurança pessoal do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pelo menos oito vezes. Entretanto, a Turquia apontou o dedo ao clérigo Fethullah Gullen pela morte do embaixador, a Rússia quer esperar pela conclusão da investigação, antes de acusar alguém