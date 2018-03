Investigação das autoridades francesas prossegue para apurar tudo o que se passou entre Carcassonne e Trèbes, no sudoeste de França, onde ocorreram três ataques, tudo indica, levados a cabo pelo mesmo homem, um marroquino de 26 anos, Redouane Ladkim, já antes referenciado pela polícia, ainda que por crimes menores.

Ataques terminaram com três vítimas mortais, a morte do sequestrador e cinco feridos, três em estado grave.

Ataques estão a ser tratados como um ato terrorista pelas autoridades francesas e foram já reivindicados pelo autointitulado Estado Islâmico, apesar de Ladkim nunca ter sido suspeito de terrorismo.

Leia também:

Eis o filme possível dos acontecimentos, com base nas declarações do ministro do Interior, Gérard Collomb: