As autoridades espanholas prenderam, esta terça-feira, em Barcelona dois cidadãos marroquinos alegadamente ligados ao grupo extremista Estado Islâmico e que se dedicavam ao financiamento e recrutamento, anunciou o Ministério do Interior.

As detenções ocorreram em Badalona, Barcelona, região autónoma da Catalunha.

Segundo o Ministério do Interior, os dois homens, de 25 e 27 anos, usavam as redes sociais para difundir propaganda do Estado Islâmico e mantinham contactos frequentes com extremistas presentes em Espanha e em zonas de conflito.

Como escreve a agência EFE, os detidos colaboravam no financiamento do grupo terrorista com dinheiro que ganhavam em atividades ilícitas, como o tráfico de droga.

Os dois homens estavam conscientes dos riscos que corriam e tentavam fugir ao “radar” das autoridades, utilizando meios seguros para navegar na internet. Tinham várias linhas telefónicas, algumas, provavelmente, conseguidas com recurso a identidades falsas.

A Guardia Civil revelou que os dois homens tiveram sucesso nas suas intenções, tendo conseguido convencer pessoas a juntarem-se ao EI. Vários estavam preparados para viajar para zonas de conflito.

Nas redes sociais, os dois “recrutadores” também expressaram vontade de partir para a Síria em breve, para se juntarem ao Estado Islâmico.