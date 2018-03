Um amigo do autor do atentado num supermercado em França foi detido, este sábado, para ser interrogado, avança o Le Figaro.

O jovem, de 18 anos, passou a noite na prisão por suspeita de cumplicidade com o ataque que fez quatro mortos e 15 feridos, dois em estado grave.

Esta é a segunda pessoa detida pelas autoridades com ligação a Redouane Lakdim - um cidadão francês de origem marroquina, de 25 anos, que já tinha sido detido por radicalização islâmica. Segundo o procurador de Paris esta pessoa, "próxima do autor dos ataques, partilhou a vida com ele".

O atacante foi abatido a tiro pelas forças da ordem. O Estado Islâmico reivindicou o ataque.