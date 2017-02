Abdul Malik Abdul Kareem foi condenado, na quarta-feira, a uma pena de 30 anos de prisão por ter colaborado no ataque reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico (EI) contra uma exposição de caricaturas de Maomé no Texas em 2015, que terminou com um tiroteio com a polícia e um segurança ferido.

Kareem, que é norte-americano, foi considerado culpado de fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira – o EI –, posse ilegal e transporte de armas e munições com o objetivo de cometer assassínios e ainda de mentir ao FBI.

Segundo as provas apresentadas durante o julgamento, a partir de junho de 2014, Kareem e dois amigos (Elton Simpson e Nadir Soofi), todos residentes no Arizona, decidiram apoiar o Estado Islâmico através de um ataque em solo norte-americano.

Elton Simpson e Nadir Soofi foram mortos no tiroteio de maio de 2015.

Kareem negou sempre qualquer envolvimento no plano dos dois amigos.