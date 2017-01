Um dos autores dos ataques de Bruxelas, em março de 2016, foi nesta segunda-feira formalmente acusado pelos atentados de Paris, em novembro de 2015, informaram os seus advogados, citados pela agência France Presse (AFP).

Mohamed Abrini foi detido na Bélgica em abril do ano passado e hoje foi entregue às autoridades francesas.

O belga de origem marroquina, de 31 anos, foi considerado pela justiça francesa o 11.º homem na cadeia de comando dos ataques de 13 de novembro em Paris, em que morreram 130 pessoas, e pertencia à mesma célula terrorista do mentor dos seis atentados, Abdelhamid Abaaoud.

Num curto comunicado, a procuradoria federal belga informa apenas que, no quadro da cooperação entre os dois países, e "no âmbito da investigação aos atentados de Paris de 13 de novembro de 2015, Mohamed Abrini foi entregue às autoridades judiciárias francesas pelo período de um dia".

Mohamed Abrini foi filmado em novembro, dois dias antes dos atentados de Paris, numa estação de serviço nos arredores da capital francesa, na companhia de Salah Abdeslam, um dos atacantes e que esteve meses em fuga. O carro em que os dois viajavam foi uma das viaturas usadas na trágica noite de 13 de novembro.

Este suspeito foi também captado pelas câmaras do aeroporto de Bruxelas com os dois bombistas suicidas, num ataque em que morreram 11 pessoas, tendo ficado na altura conhecido como o "homem do chapéu". O seu ADN foi ainda encontrado em dois apartamentos utilizados pelos terroristas, um deles arrendado num nome português, no bairro belga de Schaerbeek.