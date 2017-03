Chuvas fortes, inundações e deslizamento de terras têm atingido o Peru desde o início do ano. Mais de 72 mil pessoas ficaram sem casa. Resta um cenário de destruição, provocado pelo fenómeno "El Niño Costeiro". Serão precisos mais de 700 mil euros para a reconstrução das cidades destruídas. Contudo, neste momento, a prioridade é reabrir as estradas e resgatar as pessoas