Um ciclone atingiu, nesta quarta-feira, o nordeste de Madagáscar provocando pelo menos três mortos e cerca de 500 desalojados, divulgaram as autoridades governamentais.

De acordo com as mesmas fontes, o ciclone Enawo atingiu hoje a ilha com fortes ventos e chuva, danificando vários edifícios, incluindo escolas.

O jornal diário L'Express de Madagáscar, que cita as autoridades do país, noticia que uma criança de cinco anos está entre as vítimas mortais.

A tempestade movimenta-se, agora, na direção da capital do país, Antananarivo.