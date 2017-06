O objeto que caiu em cima de um telhado, na cidade de Broek, na Holanda, no dia 11 de janeiro, foi agora indentificado como sendo um meteorito, de acordo com cientistas do museu Naturalis de Leiden. É o sexto meteorito encontrado na Holanda.

De acordo com informações avançadas pela imprensa holandesa, o meteorito, com 4,5 mil milhões de anos e cerca de 500 gramas, caiu no telhado a alta velocidade, por volta das cinco da tarde. Os proprietários descobriram na manhã seguinte e contactaram o Museu Naturalis, em Leiden, depois de verem imagens de meteoritos na Internet.

Dois especialistas confirmaram que é um meteorito do tipo condrito L6, com origem no nascimento do sistema solar. Acredita-se que seja o mesmo que um motorista belga filmou a arder no céu, no dia 11 de janeiro.

Apenas seis meteoritos foram encontrados na Holanda. Os cientistas do Museu Naturalis calculam que um meteorito deste tamanho atinge a Holanda a cada três a quatro anos. mas nem todos são encontrados. O meteorito anterior encontrado neste país foi descoberto em Glanerbrug, há 27 anos.

Atualmente o meteorito está emprestado pelos donos ao museu, que pretendem adquiri-lo permanentemente.