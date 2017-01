Um cidadão brasileiro foi detido com quase 19 milhões de euros escondidos debaixo do colchão do seu apartamento em Westborough, a cerca de 50 quilómetros de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, noticia a CNN, nesta quarta-feira.

Segundo a estação norte-americana, Cléber Rene Rizério Rocha, 28 anos, foi detido, no início de janeiro, por suspeita de lavagem de dinheiro, no âmbito da investigação à TelexFree, uma empresa de telecomunicações com sede em Massachusetts, que declarou falência em 2014 e que terá lesado os seus clientes em cerca de mil milhões de dólares através de um esquema fraudulento.

Cléber seria um mensageiro de um dos fundadores da empresa, o também brasileiro Carlos Wanzeler, que fugiu para o Brasil antes de ser detido e de onde não pode ser extraditado. O outro co-fundador, o norte-americano James Merrill, declarou-se culpado em tribunal, em outubro passado, e enfrenta uma pena de prisão de até dez anos.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL — U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 23 de janeiro de 2017

Segundo os procuradores norte-americanos, Cléber, que teria chegado do Brasil há poucos dias, foi seguido depois de se encontrar num restaurante em Hudson com um informador das autoridades ligado à TelexFree. No decorrer do encontro, o brasileiro entregou-lhe uma mala com cerca de dois milhões de euros. Foi, depois, seguido pelos agentes federais até ao seu apartamento, onde acabariam por encontrar o dinheiro escondido debaixo do colchão.

O suspeito brasileiro, que enfrenta uma pena de prisão de até 20 anos, atuaria em nome de Carlos Wanzeler para retirar o dinheiro escondido dos Estados Unidos para contas brasileiras através de contas em Hong Kong.

Mais de 119 mil lesados já processaram a TelexFree.