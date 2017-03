Pelo menos 111 turistas passaram a noite num refúgio de montanha, no vulcão Teide, em Tenerife, Espanha, depois de uma avaria no teleférico. A operação de resgate foi feita por terra e por ar e só terminou ao meio dia desta quinta-feira.

Entre os turistas que passaram a noite no topo da montanha, estavam nove crianças. As vítimas passaram a noite acompanhados por cerca de meia centena de elementos das equipas de emergência, avança do El País.

Por razões de segurança, o resgate só foi levado a cabo às primeiras horas do dia, por equipas de bombeiros, da Cruz Vermelha, da Guardia Civil, do Parque de Teide e da Unidade Militar de Emergência, entre outros.

De acordo com as autoridades, todos os resgatados estão bem de saúde. Apenas uma pessoa teve de receber tratamento hospitalar, por apresentar sintomas de vertigens. Os responsáveis pelo teleférico asseguram que as operações de resgate decorreram sem qualquer incidente.

Não se sabe que motivo levou o sistema de segurança do teleférico a bloquear, deixando imobilizadas duas cabines e presos pelo menos 60 turistas. As cabines ficaram paradas a 400 metros das estações mais próximas. Além das pessoas que estavam dentro das cabinas, havia turistas no topo da montanha que ficaram impossibilitadas de descer.