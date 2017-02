Os Estados Unidos impuseram sanções financeiras contra o vice-Presidente da Venezuela, Tarek El Aissami, que acusam de tráfico de drogas.

De acordo com um comunicado do Departamento do Tesouro, as sanções são o “culminar de vários anos de investigação aos principais traficantes de drogas para os Estados Unidos e demonstram que a influência e o poder não protegem aqueles que se envolvem em atividades ilegais”.

As sanções impostas congelam os potenciais ativos nos Estados Unidos e proíbem todo o comércio através do sistema financeiro norte-americano.

Número dois de Maduro

Tarek El Aissami, 42 anos, um dos líderes mais influentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), no poder desde 1999, foi nomeado para a vice-Presidência do país em janeiro. Passou assim a ser o número dois do governo de Nicolas Maduro.

El Aissami foi governador do Estado de Aragua, um dos mais violentos do país, e ministro da Justiça durante quatro anos, na presidência de Hugo Chávez.

As sanções contra o número dois da Venezuela vão ainda tornar mais azedas as relações entre Washington e Caracas.

O Tesouro dos Estados Unidos referiu que o vice-Presidente venezuelano tem “facilitado a entrega de drogas” em troca de pagamentos.

Treze entidades estabelecidas no país, mas também no Reino, Estados Unidos e Panamá foram também colocadas na lista negra.