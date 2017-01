O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, designou esta quarta-feira Tareck El Aissami novo vice-Presidente do Governo do país, noticiou a Agência Venezuelana de Notícias (AVN).

Segundo aquela agência noticiosa, a nomeação ocorre no âmbito da remodelação governamental anunciada esta quarta-feira e, segundo o chefe de Estado, “necessárias para um novo processo de fortalecimento da Revolução Bolivariana” em 2017.

Nicolás Maduro anunciou também a designação de Ramón Lobo para o Ministério da Economia e Finanças e de Nelson Martínez para ministro do Petróleo e Minas.

Elías Jaua foi nomeado ministro do Poder Popular para a Educação e vice-presidente do Desenvolvimento Social e Revolução das Missões, enquanto Adán Chávez vai dirigir o Ministério do Poder Popular para a Cultura, acrescenta a agência noticiosa.