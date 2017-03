Susana Díaz anunciou este domingo a candidatura à direcção do PSOE. A presidente do governo regional da Andaluzia irá enfrentar Patxi López e o ex-secretário-geral Pedro Sanchez nas primárias socialistas.

O anúncio foi feito num comício que reuniu sete mil pessoas, incluindo antigos dirigentes socialistas como José Luis Zapatero e Felipe González.



De acordo com a última sondagem do jornal "El Mundo", a candidata socialista está atrás de Patxi López e Pedro Sánchez na corrida partidária.



Susana Díaz fecha a porta a uma solução de governo com o Podemos afirmando não existir outra "esquerda transformadora" que não o PSOE.

A candidata defendeu ainda o "projeto autónomo" do partido, que deve governar "a partir da vitória".