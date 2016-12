O atirador que na segunda-feira feriu três pessoas, numa mesquita de Zurique, e foi encontrado morto pelas autoridades esta terça-feira, era um suíço de 24 anos e de origem ganesa. Ainda segundo as autoridades, citadas pela agência Reuters, o suspeito não tem ligação aparente ao radicalismo islâmico.

Numa conferência de imprensa, esta terça-feira, as autoridades recusaram identificar o suspeito, mas revelaram mais alguns pormenores da investigação. A polícia suspeita, por exemplo, que o suspeito é responsável pela morte de um outro homem ocorrida no domingo, também ocorrida em Zurique.

Ao que tudo indica, depois do tiroteio junto à mesquita o suspeito suicidou-se. Recorde-se que o seu corpo foi encontrado, pela polícia, a cerca de 300 metro do local do incidente.

Christiane Lentjes Meili, chefe da polícia criminal de Zurique, confirmou aos jornalistas que “as causas são um mistério” e que as autoridades não sabem “nada sobre os motivos” que deram origem ao ato.

As autoridades ainda estão a tentar encaixar as peças do puzzle que levou o habitante de 24 anos, residente em Uster, a levar a cabo a estranha sequência de acontecimentos que terminou com a morte de um homem – no domingo – e três feridos – na segunda-feira.

Sobre o seu passado, a polícia revelou ainda que há cerca de sete anos – ainda menor de idade - o suspeito tinha sido acusado de roubar uma bicicleta, mas que nunca mais tinha tido mais problemas com as autoridades.

Christiane Lentjes Meili explicou ainda que nos últimos tempos o homem tinha revelado interesse pelas ciências do oculto, mas acrescentou que não era claro se sofria, ou não, de alguma doença mental. Confirmou ainda que na passada sexta-feira, antes de tudo acontecer, este se despediu do emprego (trabalhava numa loja).

Em relação à morte do homem – de origem sul-americana - ocorrida no domingo, as autoridades certificaram que aparentemente a vítima e o suspeito se conheciam e que o corpo foi deixado num parque infantil. O suíço de 24 anos tinha também licença de uso e porte de arma.