Um homem, que estará em fuga, é suspeito de ter efetuado vários disparos contra um grupo de pessoas na cidade sueca de Malmö, quando estas festejavam a vitória da seleção sueca sobre a Coreia do Sul, por 1-0, no Mundial da Rússia.

A polícia afastou já, segundo a agência noticiosa Reuters, que o tiroteio possa ter motivações terroristas.

De acordo com a polícia sueca da cidade, a terceira mais populosa da Suécia, localizada no sul do país, quatro pessoas ficaram feridas, sem contudo, ter sido adiantado qual a perigosidade do seu estado.

A polícia não adiantou também qualquer indício que esteja na origem do tiroteio, que, segundo meios de comunicação suecos, foi perpetrado por um homem que terá fugido.

A polícia de Malmö comunicou, entretanto, não haver razão para alarme público.