Uma mulher foi alvo de uma violação em grupo e as imagens foram transmitidas, em direto, no Facebook para um grupo fechado. O incidente aconteceu domingo passado e foi confirmado pela polícia, que já deteve três homens relacionados com este episódio, escreve a Reuters.

O caso, que chocou o país, aconteceu em Uppsala, uma localidade a cerca de uma hora da capital, Estocolmo. Lisa Sannervik, porta-voz da polícia, explicou à Reuters que “pessoas que viram o direto, no Facebook, contactaram a polícia a dizer o que se estava a passar”.

As autoridades fizeram buscas no apartamento onde, alegadamente, tudo aconteceu pouco tempo depois da emissão das imagens. Deteve três homens, nascidos entre 1992 e 1998. As suas identidades não foram reveladas. Dentro da casa estava também uma mulher.

A vítima, cuja identidade também foi protegida, nasceu em 1986, avançou a polícia.

Magnus Berggren, procurador do Ministério Público, disse que agora era preciso uma “investigação tranquila” ao incidente.

Este caso é o último a levantar questões de ética sobre a política de transmissões em direto do Facebook e outras redes sociais. Qualquer pessoa pode, através do seu telemóvel, fazer uma transmissão. Mas ao contrário das televisões e meios de comunicação social tradicionais, sujeitos a regulamentos, na Internet não há restrições.

Segundo a imprensa local, citada pela Reuters, as imagens da violação foram removidas da Internet. Apesar dos pedidos das autoridades, para que quem tivesse uma cópia do filme entregasse a mesma, até esta terça-feira, nada chegou ao departamento da polícia.

Segundo escreve a BBC, uma das pessoas que assistiu ao incidente contou que, no final do vídeo, um homem afirmou “foste violada” e riu-se. Apesar de aparentemente o grupo que teve acesso às imagens ser “fechado”, tem milhares de membros.

Outra testemunha, Josefine Lundgren, de 21 anos de idade, contou numa entrevista ao jornal sueco Expressen, que viu um homem rasgar as roupas da vítima e deitar-se em cima dela. Garantiu ainda que dos homens tinha uma arma.

Há ainda notícias de um segundo vídeo, apenas com a vítima, ter sido publicado. Nas imagens ela estaria a negar que se tratou de uma violação. Mas os órgãos de comunicação social locais, não sabem se ela gravou essas imagens obrigada ou de livre vontade. Segundo a estação de televisão SVT, quando as autoridades chegaram ao apartamento, ainda estava a ser feita transmissão em direto e foi a própria polícia que interrompeu a emissão.