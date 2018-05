Noura Hussein foi condenada à pena de morte por ter esfaqueado fatalmente o marido, enquanto estava a ser violada.

No Sudão é legal casar a partir dos 10 anos assim como ser violada pelo marido e é algo que acontece a Noura desde que casou aos 15 anos.

A jovem sudanesa foi obrigada a casar aos 15 anos, mas nunca escondeu a insatisfação e fugiu para casa de um tio, onde esteve durante três anos. Posteriormente foi enganada pelo pai, que a entregou de novo à família do marido.

No regresso, Noura Hussein rejeitou relações sexuais, mas os familiares do marido seguraram-na para o marido a violar.

Um dia depois o marido tentou violá-la outra vez e ela, então, esfaqueou-o. Depois procurou apoio nos pais, mas estes entregaram-na à polícia.

A violação conjugal acontece regularmente no Sudão e as pessoas não falam sobre isso" , disse o investigador da Amnestia Internacional do Sudão, Ahmed Elzobier.

A sentença de pena de morte foi ouvida na quinta-feira, onde os apoaintes de Hussein encheram a sala e corredor do tribunal em Omdurman. A família do marido recusou a opção de perdão e compensação financeira, dizendo que só a execução seria justa.

The court is full. People gathered to support Noura for her last trial. Thanks to our @AfrikaYM member @badreldins for keeping us updated. #JusticeForNoura @ENoMW @elizamackintosh pic.twitter.com/GEaaZD6ElE

A equipa legal tem 15 dias para recorrer da decisão do tribunal. "Ela ainda está em choque com a sentença", disse Adil Mohamed Al-Imam, citado pela CNN.

Al-Imam doou os seus serviços depois do primeiro advogado de Noura ter desistido do caso.

O caso já chegou às redes sociais com as hastags #JusticeforNoura e #SaveNoura e há já uma petição a circular.

