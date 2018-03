Os atores da série Stranger Things Millie Bobby Brown e Gaten Matarazzo garantiram que vão ao aniversário de um fã que este ano foi "abandonado" pelos amigos.

Aaron, um menino filipino de 12 anos, é fã da série Stranger Things e por isso decidiu que a sua festa de aniversário devia ter como tema a sua série preferida. E assim foi: na festa houve bolo com o logotipo da série, a parede estava decorada com as luzes de uma das cenas mais famosas, havia até comida com alguns dos nomes dos personagens. Só que, apesar de todos os preparativos, ninguém apareceu à festa.

A sua irmã divulgou no Twitter imagens da festa preparada para o menino, contando que Aaron tinha convidado oito colegas da turma, mas que nenhum apareceu. O menino acabou por celebrar a festa com os irmãos e os pais.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

O tweet da irmã não passou despercebido e Millie Bobby Brown, que dá vida a Eleven na série, respondeu que quer ir ao próximo aniversário do menino.

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? 😘😘😘 https://t.co/gNir0sMpsm

— Millie Bobby Brown (@milliebbrown) March 20, 2018