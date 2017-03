A ex-Spice Girl Emma Bunton vestiu-se de hospedeira da companhia aérea British Airways, no aeroporto de Heathrow, em Londres, e pregou algumas partidas aos passageiros.

O vídeo foi partilhado pela companhia inglesa e mostra a cantora a ajudar os passageiros nas áreas de check-in do aeroporto, ao mesmo tempo que brincava com alguns versos das canções da girlsband e alguns movimentos de dança.

A iniciativa partiu de uma instituição inglesa de caridade, a Comic Relief, e tinha como objetivo antecipar as comemorações do Red Nose Day 2017, que acontece no próximo dia 24 de março.