Enquanto a primeira-ministra Theresa May admite a necessidade de ser criada uma fase transitória para desenhar o futuro relacionamento da Grã-Bretanha com a União Europeia, os eleitores parecem manter-se firmes na decisão tomada a 23 de junho. Sobretudo, porque uma maioria de 53% por cento, segundo uma sondagem, não quer repetir qualquer referendo sobre a questão.

Inquiridos, foram 2048 britânicos, maiores de idade, eleitores, que maioritariamente mantêm a vontade de abandonar a União Europeia.

Apesar da maioria de 47% dos inquiridos continuar a preferir a saída, o resultado fica agora a cinco pontos dos 52% da população britânica que votou pelo Brexit no referendo.

A sondagem, feita pela empresa de estudos de opinião ComRes para a cadeia norte-americana de televisão CNN, mostra haver 45% que preferem ficar na União Europeia: menos três pontos dos que votaram então pelo Remain.

Concluindo: há agora uma margem de 8% de indecisos. Que poderiam mudar a decisão, caso houvesse um novo referendo. Uma consulta, contudo, descartada pela maioria dos inquiridos na sondagem.

Referendo, não obrigado!

Theresa May, a primeira-ministra do Partido Conservador designada após o Brexit, surge esta terça-feira a admitir que pode ser necessário negociar uma fase transitória para a saída da União Europeia, tendo em vista o futuro relacionamento político e económico com os países do continente europeu.

Iremos discutir se precisaremos de uma fase de implementação", salientou Theresa May, falando aos deputados britânicos. Assumindo que, tanto o governo britânico, quanto os agentes financeiros poderão necessitar de um período transitório.

A avaliar pelos factos, as diligências do governo britânico continuam a corresponder à vontade dos seus cidadãos. Sobretudo porque, a avaliar pela sondagem ComRes/CNN, 53% rejeita a ideia de um segundo referendo. Mesmo admitindo, a maioria da população britânica, que o Brexit lhe vai causar prejuízo.

Carteira não condicionou votos

Facto com relevo na sondagem é o resultado dos que admitem vir a perder economicamente com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. São 44% do total de inquiridos, sendo que outros 32%, ignoram se serão afetados.

Curioso é que, entre os que defenderam e continuam a preferir o Brexit, há 17% que acredita vir a ser penalizado com a saída da União Europeia. Ainda assim, mantêm a sua vontade em abandonar a Europa.